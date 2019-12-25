Yeni Malatyaspor'da Gaziantep FK. maçı mesaisi sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da Gaziantep FK. maçı mesaisi sürüyor - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'da Gaziantep FK. maçı mesaisi sürüyor

6 saat önce

Sergen Yalçın yönetiminde Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlıkları süren Issam Chebake ve Afriyie Acguah katılmadı.

Yeni Malatyaspor'da Gaziantep FK. maçı mesaisi sürüyor, System.String[]

Sergen Yalçın yönetiminde Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlıkları süren Issam Chebake ve Afriyie Acguah katılmadı. İki futbolcunun da Gaziantep FK. maçında takımdaki yerlerini alamayacakları belirtildi.


Çalışmaya Kayserispor'dan transfer edilen golcü futbolcu Umut Bulut da katıldı.


Antrenman öncesi futbolcularıyla saha ortasında bir toplantı yapan Sergen Yalçın, performansı konusunda memnun olmadığı bazı isimleri uyardı.


Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çift kale maçla sona erdi.


Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK. maçı hazırlıklarına devam edecek.


Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:44 
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