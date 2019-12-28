Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre, Gaziantep FK maçının kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre, Gaziantep FK maçının kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre, Gaziantep FK maçının kadrosundan çıkarıldı

6 saat önce

BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcu Gökhan Töre'nin sakatlığı nedeniyle yarın Gaziantep Futbol Kulübü (Gaziantep FK) ile oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre, Gaziantep FK maçının kadrosundan çıkarıldı, System.String[]

BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcu Gökhan Töre'nin sakatlığı nedeniyle yarın Gaziantep Futbol Kulübü (Gaziantep FK) ile oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Gökhan Töre'nin durumuna ilişkin şöyle denildi:

"Kulüp doktorumuz Nevzad Denerel'in yapmış olduğu açıklamaya göre, sağ bacak alt baldırında ağrı hisseden Gökhan Töre, antrenmanı yarıda bırakmıştır. Yapılan fizik muayene ve tetkikleri sonucunda kas içi kanama tespit edilmiş olup yarınki maçın kadrosunda yer alamayacaktır."

Batı Çalışma Grubu, Gökhan Töre, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:02 Kaynak: AA
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