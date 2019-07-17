Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre imzayı attı
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Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre imzayı attı

5 saat önce

Yeni Malatyaspor daha önce anlaşma sağladığı orta saha oyuncusu Gökhan Töre ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre imzayı attı, System.String[]
Yeni Malatyaspor daha önce anlaşma sağladığı orta saha oyuncusu Gökhan Töre ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor, 27 yaşındaki futbolcu Gökhan Töre transferini kulübün resmi hesaplarından duyurdu. Yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-kırmızılı formayı giydiği bir fotoğraf paylaşılarak, "Yeni Malatyaspor'umuza hoş geldin Gökhan Töre. Bugün yapılan son görüşmeler sonucu Yeni Malatyaspor'u muz Gökhan Töre ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı" ifadeleri kullanıldı. - MALATYA
Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:53 Kaynak: İHA
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