Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre ve Mustafa Akbaş kadro dışı bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre ve Mustafa Akbaş kadro dışı bırakıldı - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre ve Mustafa Akbaş kadro dışı bırakıldı

6 saat önce

Süper Lig'de kötü günler geçiren Yeni Malatyaspor'da, Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayıran yönetim, aldığı kararla Gökhan Töre ve Mustafa Akbaş'ı da kadro dışı bıraktı.

Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre ve Mustafa Akbaş kadro dışı bırakıldı, System.String[]

Süper Lig'de kötü günler geçiren Yeni Malatyaspor'da, Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayıran yönetim, aldığı kararla Gökhan Töre ve Mustafa Akbaş'ı da kadro dışı bıraktı.


Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'dan görevi devralan Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik heyet için gözler sarı-kırmızılı yönetime çevrildi. Malatyaspor'da takımın başında çıktığı 5 maçta da puan alamayan Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran yönetimin yeni teknik heyet arayışlarına başladığı belirtildi.


Öte yandan Özdeş ile yolların ayrılmasından sonra sarı-kırmızılı yönetimin aldığı ortak kararla Gökhan Töre ve Mustafa Akbaş kadro dışı bırakıldı. Yönetimden bu kararla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, iki futbolcunun da disiplinsiz davranışlarından dolayı bu cezayı aldıkları öğrenildi. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Mustafa Akbaş, Gökhan Töre, Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:59 Kaynak: İHA
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