Yeni Malatyaspor'da gol ve galibiyet sıkıntısı - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor'da gol ve galibiyet sıkıntısı

7 saat önce

Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren ve ilk yarıdaki ofansif performansıyla dikkati çeken Malatya ekibi, ikinci devrede bu başarıyı sürdüremedi.

Yeni Malatyaspor'da gol ve galibiyet sıkıntısı, System.String[]

Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren ve ilk yarıdaki ofansif performansıyla dikkati çeken Malatya ekibi, ikinci devrede bu başarıyı sürdüremedi.

Sezonun ilk yarısında teknik direktör Sergen Yalçın ile çalışan sarı-siyahlılar, 17 haftalık periyotta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak devre arasına 24 puan ve averajla 8. sırada girdi. Yeni Malatyaspor, ilk yarıdaki maçlarda rakip fileleri 32 kez havalandırırken, kalesinde 22 gol gördü.

Ligin ilk yarısında başarılı bir grafik çizen ve rakip fileleri en çok havalandıran takımlar arasında yer alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, ikinci devrede ise istediği sonuçların uzağında kaldı.

- İkinci yarıda 0,66 gol ortalamasında kaldı

Malatya ekibi, ikinci devredeki 9 maçta sadece 6 kez fileleri havalandırabildi.

Sezonun ilk yarısında maç başına 1,88 gol ortalaması yakalayan sarı-siyahlılar, ikinci devrede ise 0,66 gol ortalamasında kaldı.

Malatya ekibi, ikinci yarıda oynadığı 9 maçta 8 mağlubiyet, 1 beraberlikle sadece bir puan alabildi.

- 11 maçtır kazanamıyor

Süper Lig'de son galibiyetini 15. haftada deplasmanda Beşiktaş'a karşı alan Yeni Malatyaspor, çıktığı son 11 mücadelede galip gelemedi.

Sarı-siyahlılar, söz konusu maçlarda Gaziantep FK (1-1) ve İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kalırken, Çaykur Rizespor (2-0), Medipol Başakşehir (4-1), Aytemiz Alanyaspor (2-1), MKE Ankaragücü (1-0), Galatasaray (1-0), Fraport TAV Antalyaspor (2-1), Yukatel Denizlispor (2-0), Trabzonspor (3-1) ve Hes Kablo Kayserispor'a ise (2-1) yenildi.

- "Kötü gidişatı sonlandırmak istiyoruz"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısında istedikleri performansı sergileyemediklerini söyledi.

Çelikel, iyi futbol ve başarı için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını anlatarak, futbolda iyi gidişatın yanı sıra kötü dönemlerin de olabildiğini ifade etti.

Son dönemde alınan mağlubiyetler nedeniyle fazlasıyla üzgün olduklarını dile getiren Çelikel, şunları kaydetti:

"Sezonun ilk yarısında iyi performans gösterdik ancak bunu ikinci yarı sürdüremedik. Kötü gidişatı sona erdirmek için elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz. Sezonun ikinci yarısı istediğimiz gibi olmadı ancak yolumuza devam ediyoruz. Kötü gidişatı sonlandıracağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bundan sonra oynayacağımız her maç final niteliğinde. Bu hafta sahamızda Kasımpaşa ile çok önemli bir maç oynayacağız. Bu maçın hazırlıklarını teknik direktörümüz Hikmet Karaman yönetiminde tüm hızıyla sürdürüyoruz. Kasımpaşa maçı bizim için çok önemli. Bu maçı kazanarak kötü gidişatı sonlandırmak istiyoruz. Bunu başaracak kapasite ve güce sahibiz. Karşılaşmada elimizden gelenin en iyisini yapıp sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyoruz."

Yeni Malatyaspor, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:53 

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