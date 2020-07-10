Yeni Malatyaspor'da gözler Beşiktaş maçına çevrildi

Ligin ikinci yarısında oynadığı 14 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 2 beraberlikle 8 puan çıkaran sarı-kırmızılılar, sahasında oynayacağı Beşiktaş maçını kazanarak korkulu rüya görmek istemiyor. Kalan 3 müsabaka için hedefini 6 puan olarak tutan Malatya ekibinde gözler Beşiktaş maçına çevrildi.

Süper Lig'in 31. haftasında karşılaştığı Sivasspor 'u deplasmanda yenerek ligde kalma mücadelesinde derin bir nefes alan Yeni Malatyaspor 'da gözler ligin 32. haftasında oynanacak Beşiktaş maçına çevrildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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