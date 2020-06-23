Yeni Malatyaspor'da gözler Fenerbahçe maçına çevrildi - Son Dakika

Yeni Malatyaspor'da gözler Fenerbahçe maçına çevrildi

Yeni Malatyaspor ligin 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor.

Yeni Malatyaspor ligin 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor.

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12 hafta aradan sonra galip gelerek taraftarının yüzünü güldüren sarı-kırmızılılar çıkışını cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçında da sürdürmek istiyor. Hikmet Karaman yönetiminde ilk galibiyetini alan ve puan sırlamasında tehlikeli bölgeden uzaklaşan Malatya temsilcisi şimdi de gözünü Fenerbahçe maçına çevirdi. Sakatlığı süren Mustafa Akbaş ve Bifouma'nın da iyileşmesiyle eksik oyuncusu kalmayan Yeni Malatyaspor boyu kısalan ligde korkulu rüya görmek istemiyor.

Göztepe galibiyetiyle puanını 38'e yükselten sarı-kırmızılılar, 27 Haziran Cumartesi günü 18.30'da Fenerbahçe'nin konuğu olacak.

(Mehmet Türel/İHA)

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da gözler Fenerbahçe maçına çevrildi - Son Dakika Spor
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