Yeni Malatyaspor'da gözler kupaya çevrildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da gözler kupaya çevrildi - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'da gözler kupaya çevrildi

6 saat önce

Ligde Beşiktaş'ı yenerek moral bulan Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda 3-1'in rövanşında Ankara temsilcisi Keçiörengücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Yeni Malatyaspor'da gözler kupaya çevrildi, System.String[]

Ligde Beşiktaş'ı yenerek moral bulan Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda 3-1'in rövanşında Ankara temsilcisi Keçiörengücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.


Ligde kazanarak moral bulan sarı-kırmızılılar kupada ilk maçtan elde ettiği avantajlı skorla Ankara'da turu geçmek istiyor. Beşiktaş maçının ardından Malatya'ya dönmeyen Yeni Malatyaspor, Başkent'e geçerek maç saatini beklemeye başlayacak.


Sergen Yalçın'ın ligde görev vermediği isimleri tercih etmesinin beklendiği Keçiörengücü karşılaşması 18 Aralık Çarşamba günü saat 13.45'te Aktepe Stadı'nda oynanacak.


Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren Eren Tozlu bu karşılamada forma giyemeyecek. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş'ta Ajdin Hasic belirsizliği
Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran: "Biz bir kurtuluş savaşı veriyoruz" Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun katili özel operasyonla yakalandı Şırıngalı çikolata yüzünden hayatını kaybeden Mert'e ilk müdahaleyi yapan doktor: Boğazında bir cismin takılı olduğu söylenmedi

Son Dakika Haberleri
16:03 Arda Turan için resmi G.Saray açıklaması - Son Dakika Spor
16:03 Son Dakika | Galatasaray'la Emre Kılınç'la anlaştı - Son Dakika Spor
16:03 Başakşehir'in rakibi Lizbon'u tanıyalım - Son Dakika Spor
16:01 A Milli Buz Hokeyi Takımı yurda döndü - 2 - Son Dakika Spor
15:58 A Milli Buz Hokeyi Takımı yurda döndü - Son Dakika Spor
15:16 Son dakika: Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 16:11:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Malatyaspor'da gözler kupaya çevrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]