Yeni Malatyaspor'da gözler kupaya çevrildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni Malatyaspor'da gözler kupaya çevrildi - Son Dakika

Yeni Malatyaspor'da gözler kupaya çevrildi

7 saat önce

Ligde Beşiktaş'ı yenerek moral bulan Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda 3-1'in rövanşında Ankara temsilcisi Keçiörengücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Yeni Malatyaspor'da gözler kupaya çevrildi, System.String[]

Ligde Beşiktaş'ı yenerek moral bulan Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda 3-1'in rövanşında Ankara temsilcisi Keçiörengücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ligde kazanarak moral bulan sarı-kırmızılılar kupada ilk maçtan elde ettiği avantajlı skorla Ankara'da turu geçmek istiyor. Beşiktaş maçının ardından Malatya'ya dönmeyen Yeni Malatyaspor, Başkent'e geçerek maç saatini beklemeye başlayacak.

Sergen Yalçın'ın ligde görev vermediği isimleri tercih etmesinin beklendiği Keçiörengücü karşılaşması 18 Aralık Çarşamba günü saat 13.45'te Aktepe Stadı'nda oynanacak.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren Eren Tozlu bu karşılamada forma giyemeyecek.

(Mehmet Türel/İHA)

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:15 Kaynak: İHA
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