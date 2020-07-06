Yeni Malatyaspor'da gözler Sivasspor maçına çevrildi

Süper Lig'in 31. haftasında çarşamba günü 18.30'da deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan Yeni Malatyaspor'da bütün hesaplar kazanmak üzerine yapılıyor.



Ligin ikinci yarısında oynadığı 13 karşılaşmadan 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan çıkaran sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçını kazanarak düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Liglere verilen korona virüs arası dönüşünde önündeki 4 müsabaka için hedefini 9 puan olarak tutan, ancak bu planının gerisinde kalan Malatya ekibinde gözler Sivasspor maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılar, alt sıralardan kurtulmak adına büyük önem taşıyan Sivasspor müsabakasını kazanarak korkulu rüya görmek istemiyor.



Malatya ekibinde kart cezası sona eren Gökhan Töre Sivas deplasmanında forma giyebilecek.



Sivasspor ile zorlu bir 90 dakikaya çıkacak sarı-kırmızılı takım rakibini yenerek sahasındaki Beşiktaş müsabakasına daha rahat çıkmayı hedefliyor. - MALATYA