Yeni Malatyaspor'da gözler yeni sezona çevrildi

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 45 puanla 15. sırada tamamlayan Helenex Yeni Malatyaspor'da gelecek sezon için çalışmalar başladı.

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kümede kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Geçen sezon özellikle ikinci yarı kötü bir dönem yaşadıklarını ve ligden düştüklerini ancak Türkiye Futbol Federasyonunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küme düşmeyi kaldırmasıyla yeniden Süper Lig'de mücadele etme şansı bulduklarını hatırlatan Çelikel, aynı hataları tekrar etmemek adına çok çabaladıklarını aktardı.

Anadolu takımlarının bütçelerinin sınırlı olduğunu anlatan Çelikel, şöyle devam etti:

"Geçen sezon Malatya'nın en iyi kadrosunu kurup, küme düştük. Geçen yıl futbolcu kalitesi anlamına iyiydik ama meydana gelen deprem sorası sorunlar yaşadık ve düşme hattı içinde bitirdik. Bu sezon ise daha farklı bir kadro kurmaya çalıştık. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile sezona başladık. Ayrıca ağabey olacak, takımı sahiplenecek futbolcularla çalışmak istedik. Bunlardan birisi Adem Büyük, diğeri de Semih Kaya'ydı. Bu anlamda başta Adem Büyük olmak üzere tüm futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Ligde kalmak kolay değil. Geçen sezon zor günler geçirdik, bu sezon da sancılıydı ancak üstesinden geldik. Önümüzdeki sezon için Yeni Malatyaspor'u çok daha düzenli, itinalı, kolej havasında kurmak istiyoruz. Bu yönde çalışmalarımıza başladık. Temasta olduğumuz, görüştüğümüz ses getirecek futbolcular var."

Çelikel, bu sezon da sıkıntılı bir süreçten geçtiklerine dikkati çekerek, "Pandemi süreci futbol camiasını da derinden etkiledi ama çok şükür ligde kaldık ve mutluyuz. Bundan sonra Süper Lig'de kalıcı bir takım oluşturmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Lokomotif bir takım olmak istiyoruz"

Süper Lig'de oynamanın Malatya kenti için büyük önem taşıdığını vurgulayan Çelikel, "Yeni Malatyaspor Süper Lig'deyse, Malatya halkı da Süper Lig'dedir. Onlar mutlu, biz mutluyuz. Sezonu istediğimiz yerde bitirmedik ama bu ligde mücadele etmek de önemli. Malatya kenti, halkıyla ve samimiyetiyle Süper Lig'de kalıcı olmak zorunda. Artık ligde kalıcı olacağız. Lokomotif bir takım olmak istiyoruz ve bunu başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Takımdaki eksikler üzerine çalıştıklarını dile getiren Hakkı Çelikel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu an orta saha mevkisinde eksiklerimiz var. Kendini ispatlamış ve başarıya aç 3 orta saha almayı düşünüyoruz. Takımdan ayrılanlar olacak ve en az 7-8 futbolcuyu gelecek sezon için kadromuza katacağız. Hedefsiz olmaz. Hedefimiz kesinlikle Malatya'ya yakışır şekilde ilk 5'tir. Bunu canıgönülden istiyoruz ve başaracağız. Bu sezon da iyi bir takım kurduk. Benjamin Tetteh, Adem Büyük, Teenage Hadebe, Wallace Fortuna Dos Santos, Karim Hafes... Hepsi iyi futbolcular. Mekanizmamızı orta sahayla tamamlasaydık, çok ciddi bir takım olacaktık. İnşallah bu sezon başaracağız."