Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor
Son Dakika Güncel Yeni Malatyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

Yeni Malatyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

6 saat önce

Yeni Malatyaspor, ligin 11.haftasında 10 Kasım Pazar günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına devam ediyor.

Yeni Malatyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Yeni Malatyaspor, ligin 11.haftasında 10 Kasım Pazar günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına devam ediyor.

Süper Lig'de 10 hafta sonunda topladığı 17 puanla üçüncü sırada bulunan Yeni Malatyaspor, ligin 11. haftasında 10 Kasım Pazar günü saat 14.00'te İzmir ekibi Göztepe ile karşılaşacak.

Malatya temsilcisi, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Düz koşu, ısınma hareketleri ve 5'e 2 ile başlayan antrenman taktiksel çalışmayla son buldu. Sakatlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören orta saha oyuncusu Ghaylen Chalali, kondisyoner eşliğinde düz koşu yaptı.

Antrenmanda Bifouma, Fofana ve Sakıb Aytaç ise takımla birlikte çalıştı.

Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanın ardından İzmir'e gidecek.

(İHA)

Yeni Malatyaspor, 10 Kasım, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:05 Kaynak: İHA
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