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Yeni Malatyaspor'da Göztepe mesaisi

6 saat önce

Yeni Malatyaspor'da Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak olan Göztepe maçının hazırlıkları başladı.

Yeni Malatyaspor'da Göztepe mesaisi, System.String[]

Yeni Malatyaspor'da Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak olan Göztepe maçının hazırlıkları başladı.

Ligin 10. haftasında İstanbul deplasmanında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Yeni Malatyaspor, 10 Kasım Pazar günü konuk olacağı Göztepe maçının mesaisine başladı. Sarı - kırmızılılarda kart cezalısı oyuncular Sakıb Aytaç ve Robin Yalçın ile birlikte sakatlığı süren Claali, Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Öte yandan Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın futbolcularıyla yaptığı maç değerlendirme toplantısında Kasımpaşa maçında beklenen performansı gösteremeyen futbolcuları uyardığı belirtildi. Kart cezalısı oyunculardan dolayı bu hafta zorunlu olarak kadroda değişikliğe gidecek olan Sergen Yalçın'ın orta sahada Robin Yalçın'ın yerine Murat Yıldırım'a, sol bekte ise Sakıb'ın yerine Erkan Kaş'a görev vermesi bekleniyor.

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarını cuma gününe kadar Malatya'da yapacak ve aynı gün özel uçakla İzmir'e gidecek.

(İHA)

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:25 Kaynak: İHA
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