Yeni Malatyaspor'da hedef, 11 maçlık 3 puan hasretine son vermek! - Son Dakika

Yeni Malatyaspor'da hedef, 11 maçlık 3 puan hasretine son vermek!

Korona virüs sebebiyle 26. haftadan itibaren ara verilen Süper Lig'de özellikle ligin ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa mesaisi 3 puan hedefiyle sürüyor.

Yeni Malatyaspor'da hedef, 11 maçlık 3 puan hasretine son vermek!, System.String[]

Korona virüs sebebiyle 26. haftadan itibaren ara verilen Süper Lig'de özellikle ligin ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa mesaisi 3 puan hedefiyle sürüyor.


Sarı-kırmızılılar oynadığı son 11 maçta üç puan sevinci yaşayamadı. Malatya ekibi, ligin 15. haftasındaki Beşiktaş galibiyetinin ardından çıktığı 11 maçta 9 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.


Puan tablosunda 25 puanla 15. sırada yer alan sarı-kırmızılı takım kötü gidişatına Kasımpaşa karşısında son vermek istiyor. Ligin yeniden başlamasıyla final niteliğinde 8 maça çıkacak olan Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmalardan en az 12 puan çıkarmayı hedefliyor.


Yeni Malatyaspor, sırasıyla; Kasımpaşa, Göztepe, Fenerbahçe (D), Gençlerbirliği, Sivasspor (D), Beşiktaş, Çaykur Rizespor (D) ve Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacak.


Yeni Malatyaspor, Koronavirüs, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 10:40 

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da hedef, 11 maçlık 3 puan hasretine son vermek! - Son Dakika Spor
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