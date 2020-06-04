Yeni Malatyaspor'da hedef ligde kalmak - Son Dakika

Yeni Malatyaspor'da hedef ligde kalmak

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, kaliteli bir takıma sahip olduklarını belirterek, kalan maçlardan en iyi sonuçlarla ayrılıp ligde kalacaklarına yürekten inandığını söyledi.

Yeni Malatyaspor'da hedef ligde kalmak, System.String[]

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, kaliteli bir takıma sahip olduklarını belirterek, kalan maçlardan en iyi sonuçlarla ayrılıp ligde kalacaklarına yürekten inandığını söyledi.

Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ara verilen liglerin 12 Haziran'da başlatılmasına karar verildiğini hatırlatarak bu doğrultuda çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.

Geçen hafta futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarının Kovid-19 testine tabi tutulduğunu hatırlatan Çelikel, "Bazı futbolcularımızda pozitif vakaya rastlandı. İkinci testler Allah'a şükür tamamen negatif çıktı ancak bir futbolcumuzun tedavisi hala devam ediyor." dedi.

Çelikel, takımlarında yaşanan Kovid-19 sürecinin kendilerini üzdüğünü ancak lig hazırlıklarını sürdürdüklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Takımımız, teknik direktör Hikmet Karaman idaresinde gruplar halinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu süreci en iyi şekilde atlatmak için çalışıyoruz. Kulüp Başkanımız Adil Gevrek de takımın çalışmasını Malatya'dan takip ediyor. Bize kalsa lig hiç oynanmasa daha iyi olacak ancak federasyonun almış olduğu bir karar var ve biz o karara uymak durumundayız. Önemli olan insan sağlığı. Futbolcular da hala yakın temasa girmekten çekiniyor haklı olarak ama karara uyacağız."

"Takımımıza sonsuz güveniyor, inanıyoruz"

"Azim ve kararlılıkla lige hazırlanıyoruz." diyen Çelikel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sezonun ikinci yarısında talihsiz sonuçlar aldık ve çok kötü bir tablo çizdik. Bize yakışmayan bu tablonun önüne bir an önce geçmek istiyoruz. Bunun için de elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız. Allah'ın izniyle ligde kalacağımıza yürekten inanıyorum. Önümüzde 8 maçlık bir periyot var. Bu 8 maçın 5'ini sahamızda oynayacağız. En azından evimizde yapacağımız bu 5 maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Bu maçları aldığımızda ligde kalacağız. Bu anlamda takımımıza sonsuz güveniyor, inanıyoruz."

Çelikel, hedeflerine ulaşacaklarına inandığını belirterek "Sadece destek ve takviyeye ihtiyaç var. Onu da teknik direktörümüz Hikmet Karaman sağlayacak. Buna inanıyoruz. Kaliteli bir takıma sahibiz. Kalan maçlarımızda elimizden gelenin en iyisini yaparak ligde kalmaya çalışacağız. Elimizden ne geliyorsa fazlasını yapıp, sahada en iyi mücadeleyi vererek bu takım lige tutunacak. Kalan tüm maçlarımıza sahada aslanlar gibi mücadele edip ligde kalacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok"

Ligde artık puan kaybetmeye tahammüllerinin olmadığını vurgulayan Çelikel, şunları kaydetti:

"Kalan tüm maçlarımızı kayıpsız atlatmak istiyoruz. Taraftarımız müsterih olsun. Zaman kenetlenme, birlikte olma zamanı. Herkesin yanlışları olabilir ama şu an birlik ve beraber olma zamanı. Taraftarımızdan tek isteğimiz takımlarına sahip çıkmaları, arkamızda durmaları. Arkamızda destek olduğu sürece başaramayacağımız, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok. İnşallah bu sezon ligde kalıp seneye hatalarımızdan ders çıkararak güçlü bir şekilde lige başlayacağız. Bunu başaracak güçte ve kapasitedeyiz. Yeni Malatyaspor, eski günlerine dönecek."

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 27. hafta maçları öncesinde, 25 puan ve averajla 15. sırada bulunuyor.

Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 11:07 Kaynak: AA

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