Yeni Malatyaspor'da hedef lige tutunmak - Son Dakika

Yeni Malatyaspor'da hedef lige tutunmak

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında kötü performans sergileyerek alt sıralarda lige tutunma mücadelesi veren BtcTurk Yeni Malatyaspor, son 2 maçı kayıpsız geçerek kümede kalmanın hesabını yapıyor.

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında kötü performans sergileyerek alt sıralarda lige tutunma mücadelesi veren BtcTurk Yeni Malatyaspor, son 2 maçı kayıpsız geçerek kümede kalmanın hesabını yapıyor.

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Sezona teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde başlayan sarı-siyahlı ekip, ilk yarıyı 24 puanla 8. sırada tamamladı. İkinci yarıda ise büyük bir düşüş yaşayan Malatya temsilcisi, oynadığı 15 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

İkinci yarıda sadece 8 puan toplayabilen Yeni Malatyaspor, 32. haftayı 32 puanla ve averajla 15. sırada tamamladı. Sarı-siyahlılar, ligin kalan iki maçında da önemli maçlara çıkacak.

Bu hafta deplasmanda Çaykur Rizespor ile sonraki hafta ise sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, bu maçlardan alacağı sonuçlarla ligde kalmayı hedefliyor.

Gol yollarında suskun, savunma çöktü

BtcTurk Yeni Malatyaspor, sezonun ikinci yarısında gol yollarındaki kötü performansıyla dikkati çekiyor.

Ligin ilk yarısında 17 karşılaşmada 32 gol atan sarı-siyahlılar, ikinci yarıda bu golcü görüntüsünden uzak bir performans sergiliyor.

İkinci yarıda ligdeki 15 maçta sadece 12 gol atabilen Malatya temsilcisinde ilk yarıdaki 1,35 olan gol ortalaması, 0,8'e kadar geriledi.

Yeni Malatyaspor'un hücumda gösterdiği kötü performansı savunmaya da yansıdı. Sarı-siyahlılar, ilk yarıda 17 maçta kalesinde 22 gol görürken, ikinci yarıdaki 15 müsabakada 25 kez kalesindeki tehlikeyi önleyemedi.

Çaykur Rizespor ile averaj hesapları

Yeni Malatyaspor, ligde kalma yarışındaki en önemli rakiplerinden Çaykur Rizespor ile 33. haftada deplasmanda karşılaşacak.

Ligde haftayı averajla Karadeniz temsilcisinin önünde kapatan sarı-siyahlılar, hem puan olarak rakibini geçmek hem de averajla üstünlük kurabilmek için Rize deplasmanından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Süper Lig 16. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Yeni Malatyaspor, rakibine 2-0 mağlup olmuştu. Sarı-siyahlılar, sezon sonunda olası puan eşitliği durumunda üst sırada yer alabilmek için rakibini averaj üstünlüğünü ele geçirmek için mücadele edecek.

Çelikel: "Önemli 2 maça çıkacağız"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine, kulüp olarak ligde kalacaklarına yürekten inandıklarını söyledi.

Bu anlamda ligde oynanacak 2 maçın önemine işaret eden Çelikel, "Çok önemli 2 maça çıkacağız. Bu maçları kayıpsız geçmek istiyoruz. Sonuç odaklı sahada her şeyimizi vererek puanlar toplamalıyız. Tüm hesaplarımız bunun üzerine kurulu. Allah'ın izniyle Malatyamızı Süper Lig'de temsil etmeye devam edeceğiz." dedi.

Hakkı Çelikel, bu hafta deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapılacak maça çok ciddi hazırlandıklarını belirterek, teknik heyete ve futbolcularına inanıp güvendiklerini kaydetti.

Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:03 Kaynak: AA

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