Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman cezasını tamamladı! Youssouf dikkat çekiyor... - Son Dakika

Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman cezasını tamamladı! Youssouf dikkat çekiyor...

Ligde kalma yolunda her maçı final niteliği taşıyan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, ligin 28. haftasında Göztepe'nin kazandığı penaltı sonrası yaptığı itirazlardan dolayı gördüğü kırmızı kart sebebiyle Fenerbahçe müsabakasında takımının başında yer alamadı.

Ligde kalma yolunda her maçı final niteliği taşıyan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, ligin 28. haftasında Göztepe'nin kazandığı penaltı sonrası yaptığı itirazlardan dolayı gördüğü kırmızı kart sebebiyle Fenerbahçe müsabakasında takımının başında yer alamadı.

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Mücadelede Karaman'ın yerine antrenör Hasan Özer görev alırken, tecrübeli teknik adam hakem kararlarından dolayı yerinde bir an olsun duramamıştı.


Başarılı çalıştırıcı, Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği ile oynanacak maçta kulübeye geri dönecek.


Youssouf performansıyla dikkat çekiyor!


Yeni Malatyaspor'un sezon başında transfer ettiği Burundili futbolcu Youssouf Ndayishimiye, görev aldığı maçlarda sergilediği performansla dikkatleri çekiyor.


Geçen hafta oynanan Fenerbahçe maçında oyuna sonradan girip 81. dakikada attığı şık kafa golüyle skoru eşitleyen 21 yaşındaki Youssouf, Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı.


Yükselen form grafiğiyle dikkatleri üzerine çeken genç orta saha, ligin 28. haftasında Malatya'da oynanan Göztepe karşılaşmasında da yaptığı asistle takımına katkı sunmuştu.


Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın bu hafta oynanacak Gençlerbirliği müsabakasında Burundili yeteneğe ilk on birde şans verebileceği ifade ediliyor.


Youssouf Ndayishimiye ile 2023 yılına kadar sözleşme yapan Yeni Malatyaspor, genç oyuncudan önümüzdeki sezon tam verim almayı planlıyor.


Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman, Karaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:06 

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman cezasını tamamladı! Youssouf dikkat çekiyor... - Son Dakika Spor
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