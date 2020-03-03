Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman dönemi - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman dönemi - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman dönemi

6 saat önce

Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş'ten boşalan teknik adamlık koltuğuna Hikmet Karaman'ı getirdi.

Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman dönemi, System.String[]

Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş'ten boşalan teknik adamlık koltuğuna Hikmet Karaman'ı getirdi.


Yeni Malatyaspor yönetim kurulu, yaptığı görüşme sonucu Hikmet Karaman ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Ligde 8 haftadır kazanamayan Malatya temsilcisi, gelecek hafta sahasında Konyaspor ile karşılaşacak.


Sarı-kırmızılı takımın yeni teknik direktörü Karaman'ın, akşam saatlerinde Malatya'ya gelerek takımın başında antrenmana çıkacağı belirtildi. Kulübün deneyimli çalıştırıcı için yarın Malatya'da imza töreni düzenleyeceği de öğrenildi. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:46 Kaynak: İHA
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