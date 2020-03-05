Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman kanunları - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman kanunları - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman kanunları

6 saat önce

Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman rüzgarı esmeye başladı.

Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman kanunları, System.String[]

Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman rüzgarı esmeye başladı.


Göreve hızlı başlayan Yeni Malatyaspor'un yeni Teknik Direktör Hikmet Karaman, kulüpte adeta seferberlik ilan etti. Kulüpte kendi kurallarına uyulması için toplantılar yapan Karaman'ın yemekten, dinlenme vakitlerine kadar uyulması gerekenler konusunda futbolcular ve personellerin dikkatini çektiği belirtildi.


Hafta sonu Konyaspor ile oynayacakları maç öncesinde futbolcularına ciddiyet uyarısı yapan Karaman, sakat ve kilo fazlası olan futbolcularla da yakından ilgilendi.


Başarının anahtarının disiplinden geçtiğini belirten tecrübeli teknik adam, antrenmanlarda da yoğun tempolu çalışmalar uygulatıyor.


Hikmet Karamanlı Yeni Malatyaspor, ligdeki ilk maçını cumartesi günü Konyaspor ile oynayacak. 8 haftadır galip gelemeyen sarı-kırmızılı 24 puanla 13. sırada bulunuyor. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman, Karaman, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Adı Fenerbahçe ile anılan Niko Kovac: Yazın çalışmaya başlayacağımı garanti edebilirim
Roger Schmidt ile görüşen Fenerbahçe, olumlu yanıt alamadı Çalımbay'dan Mert Hakan ve Emre açıklaması: Bu tarz haberlerin çıkması doğru değil Göksel Gümüşdağ: 17 kulüp başkanını Kopenhag maçımıza davet ettim, tamamı katılacak

Son Dakika Haberleri
15:59 MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Öğretmen dizisine tepki gösterdi: Fiyasko
15:43 Ekrem İmamoğlu'nun önsözünü kaleme aldığı 'İST' dergisi okuyucuyla buluştu
15:43 Yoğun bakıma alınan Levent Can'dan haber var!
15:43 Dr. Hüseyin Tırman estetik trendleri hakkında bilgiler verdi
15:43 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika 'Corona Virüs' açıklaması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 16:14:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman kanunları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]