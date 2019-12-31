Yeni Malatyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları 5 Ocak'ta başlayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları 5 Ocak'ta başlayacak - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları 5 Ocak'ta başlayacak

6 saat önce

Süper Lig'in ilk yarısını 24 puanla 8. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor'da futbolculara 1 haftalık izin verildi.

Yeni Malatyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları 5 Ocak'ta başlayacak, System.String[]

Süper Lig'in ilk yarısını 24 puanla 8. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor'da futbolculara 1 haftalık izin verildi. Sarı-kırmızılılar, 5 Ocak Pazar günü Antalya Belek'te toplanarak ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak. Malatya ekibi, Antalya'da geçireceği yaklaşık 10 günlük hazırlık döneminde 2 de hazırlık maçı oynamayı planlıyor.


Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun son maçında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olan ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Yeni Malatyaspor, bu müsabakanın ardından 1 haftalık izne ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, 5 Ocak Pazar günü Antalya Belek'te toplanarak 2. yarı hazırlıklarının startını verecek. Burada yaklaşık 10 günlük bir kamp yapmayı planlayan Yeni Malatyaspor, kampın bitiminin ardından Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Sivasspor ile oynayacağı maç için Sivas'a geçecek. 14-15 ya da 16 Ocak tarihlerinde oynanacak kupa müsabakalarının programına göre devre arası kampını noktalayacak olan sarı-kırmızılıların Antalya'da 2 hazırlık maçı oynamayı planladığı bildirildi.


Malatya ekibinde kamp kadrosunun açıklandığı ve bazı futbolculara kendilerine kulüp bulmalarının söyleneceği öğrenildi. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Necip Uysal sevgilisi Nur Beşkardeşler ile sezon sonu evlenecek
Arda Turan Galatasaray'dan maç başına 25 bin euro kazanacak TFF, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı Berrak Tüzünataç ile sevgilisi Berk Suyabatmaz'dan ilk aşk poz geldi

Son Dakika Haberleri
15:41 Naz Aydemir Akyol: Olimpiyat yolunda önümüz açık - Son Dakika Spor
15:38 Beşiktaş Kulübünden TFF'ye takım harcama limiti tepkisi Açıklaması - Son Dakika Spor
15:35 Beşiktaş Kulübü: Harcama limitimiz olması gerekenden çok daha düşük - Son Dakika Spor
15:31 Beşiktaş transfer yapabilecek mi? - Son Dakika Spor
15:31 Beşiktaş'tan harcama limiti açıklaması: TFF'nin aldığı karar yanlış - Son Dakika Spor
15:28 Beşiktaş'tan TFF'ye 'faiz oranı' çağrısı - Son Dakika Spor
14:26 Ahmet Bulut'tan Talisca için Galatasaray açıklaması: Guangzhou onu bırakmaz - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 15:47:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Malatyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları 5 Ocak'ta başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]