Yeni Malatyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları 5 Ocak'ta başlayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları 5 Ocak'ta başlayacak - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları 5 Ocak'ta başlayacak

6 saat önce

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun son maçında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olan ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Yeni Malatyaspor, bu müsabakanın ardından 1 haftalık izne ayrıldı.

Yeni Malatyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları 5 Ocak'ta başlayacak, System.String[]

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun son maçında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olan ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Yeni Malatyaspor, bu müsabakanın ardından 1 haftalık izne ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, 5 Ocak Pazar günü Antalya Belek'te toplanarak 2. yarı hazırlıklarının startını verecek. Burada yaklaşık 10 günlük bir kamp yapmayı planlayan Yeni Malatyaspor, kampın bitiminin ardından Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Sivasspor ile oynayacağı maç için Sivas'a geçecek. 14-15 ya da 16 Ocak tarihlerinde oynanacak kupa müsabakalarının programına göre devre arası kampını noktalayacak olan sarı-kırmızılıların Antalya'da 2 hazırlık maçı oynamayı planladığı bildirildi.


Malatya ekibinde kamp kadrosunun açıklandığı ve bazı futbolculara kendilerine kulüp bulmalarının söyleneceği öğrenildi.


Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:45 
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