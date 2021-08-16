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Yeni Malatyaspor'da isim sponsorluğu sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Yeni Malatyaspor'da isim sponsorluğu sözleşmesi imzalandı

16.08.2021 13:59
Yeni Malatyaspor'da isim sponsorluğu sözleşmesi imzalandı, System.String[]

Yeni Malatyaspor ile Öznur Kablo arasında sezon sonuna kadar geçerli isim sponsorluğu sözleşmesi imzalandı.

Yeni Malatyaspor ile Öznur Kablo arasında sezon sonuna kadar geçerli isim sponsorluğu sözleşmesi imzalandı.

Yeni Malatyaspor ile firma arasında gerçekleştiren isim sponsorluğu sözleşmesinin imza törenine kulüp yöneticileri ve firma yetkilileri katıldı. Sözleşmeyi Yeni Malatyaspor adına Kulüp Başkanı Adil Gevrek, firma adınaysa firma yönetim kurulu başkanı İbrahim Balarısı imzaladı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Türkiye'de sponsor bulma noktasında ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getirerek, "Biliyorsunuz, Türkiye'nin futbolunda sponsorluk anlamında ciddi sıkıntılar var. Özellikle son 2 senedir yaşamış olduğumuz pandemiden dolayı hakikaten sponsor bulmakta hem Yeni Malatyaspor olarak hem de bütün kulüpler olarak zorlanıyoruz. Zaten kulüplerin ciddi anlamda maddi sıkıntıları var. Bu sıkıntıları bir nevi sponsorluklarla gidermeye çalışıyoruz. Şu anki yapacağımız anlaşmanın da Yeni Malatyaspor için çok kıymetli olduğunu, çok değerli olduğunu biliyoruz. Aslında Türk futbolu için çok değerlidir. Tabi ki de sponsorluklarımızın da bizler mutlaka kıymetini bilmeliyiz. Onları da küstürmememiz lazım. Geçmişte baktığımız zaman gerek Malatyalı iş adamlarımız, gerek futbolsever sponsorları biraz uzaklaştırmışız. Bunlara da kıymet verip, değer verip onların futbolla mutlaka eşleşmesi lazım. O sponsorların çok kıymetli olduğunu, çok değerli olduğunu buradan söylemek istiyorum" dedi.

Pandemi sürecinde yaşanan ekonomik sıkıntıları imzalanan sponsorluk anlaşmasıyla aşmayı planladıklarını belirten Başkan Gevrek, "Hem Yeni Malatyaspor olarak hem de Türk futbolu olarak son 2 sene ciddi sıkıntılar yaşadık. Yaşamış olduğumuz bu ciddi sıkıntılarda ekonomik anlamda kulüplerimizin dengesi bozuldu. Onlardan bir tanesi de Yeni Malatyaspor olarak biziz. Biliyorsunuz, kulübü 7 yıldır borçsuz götürmeye çalışıyorduk ve borçsuz da götürdük. Son 2 yıl içerisinde biraz sıkıntılar yaşadık ama inşallah bu sponsorluklarla beraber bu sıkıntılarımızı hep beraber gidereceğiz. Ben diğer Malatyalı iş adamlarımızı da, bütün iş adamlarımızı da bu vesileyle davet ediyorum. Herkesin bu saatten sonra Yeni Malatyaspor'a sahip çıkmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Balarısı da imzalanan isim sponsorluğu anlaşmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, anlaşmanın uzun yıllar devam etmesi temennisinde bulundu. - MALATYA

Yeni Malatyaspor'da isim sponsorluğu sözleşmesi imzalandı
Yeni Malatyaspor'da isim sponsorluğu sözleşmesi imzalandı

Yeni Malatyaspor, Türkiye, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da isim sponsorluğu sözleşmesi imzalandı - Son Dakika Spor


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