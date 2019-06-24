Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'da Jahovic ile Murat Akşit sağlık kontrolünden geçti
Son Dakika Spor Haber

Yeni Malatyaspor'da Jahovic ile Murat Akşit sağlık kontrolünden geçti

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un anlaşmaya vardığı forvet oyuncusu Adis Jahovic ile kaleci Murat Akşit sağlık kontrolünden geçti.

Yeni Malatyaspor'da Jahovic ile Murat Akşit sağlık kontrolünden geçti, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un anlaşmaya vardığı forvet oyuncusu Adis Jahovic ile kaleci Murat Akşit sağlık kontrolünden geçti.
Sarı siyahlı takımın renklerine bağladığı oyuncular Jahovic ile Murat Akşit, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan detaylı kan tetkikleri ile başlayan kontrollerde Murat ve Jahovic, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Futbolcuların akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.


Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:00 Kaynak: DHA
İstanbul, Evkur, Yeni Malatyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Taytı hatırlatılan Pınar Altuğ'dan takipçilerine cevap gecikmedi Bakan Soylu'dan seçim değerlendirmesi: Bazen kazanmak kaybetmektir! AK Parti, Erdoğan'ın başkanlığında İstanbul için toplanacak İstanbul seçimlerinin ardından Kadir Topbaş, sessizliğini bozdu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 19:40:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'da Jahovic ile Murat Akşit sağlık kontrolünden geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]