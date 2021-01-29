Yeni Malatyaspor'da Karim Hafez şoku - Son Dakika

Yeni Malatyaspor'da Karim Hafez şoku

29.01.2021 13:57
Yeni Malatyaspor'da Karim Hafez şoku, System.String[]

Yeni Malatyaspor'da antrenmanda sakatlanan Karim Hafez'in Fatih Karagümrük maçı kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

Yeni Malatyaspor'da antrenmanda sakatlanan Karim Hafez'in Fatih Karagümrük maçı kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

Yeni Malatyaspor Kulübü Doktoru Hakan Ayaz tarafından yapılan açıklamada Karagümrük maçı öncesi antrenmanda sakatlanan Karim Hafez'in arka adalesinde ağrı hissetmesi üzerine gerekli tetkiklerin yapıldığı ve yapılan muayene sonucunda arka adalesinde zorlanma tespit edildiği belirtildi. Ayaz, bu kapsamda Hafez'in bugün oynanacak olan Fatih Karagümrük maçı kadrosundan çıkarıldığını ifade etti.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeni Malatyaspor'da Karim Hafez şoku - Son Dakika


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