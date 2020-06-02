Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleşen idman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, dayanıklılık çalışmalarıyla devam etti. Malatya ekibinde, karantinada bulunan sol bek oyuncusu Hafez dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Yeni Malatyaspor , Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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