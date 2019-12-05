Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'da kayısı ikramlı antrenman
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Yeni Malatyaspor'da kayısı ikramlı antrenman

6 saat önce

Yeni Malatyaspor'da kupadan sonra gözler Süper Lig'in 14. haftasındaki zorlu Sivasspor müsabakasına çevrildi.

Yeni Malatyaspor'da kayısı ikramlı antrenman, System.String[]

Yeni Malatyaspor'da kupadan sonra gözler Süper Lig'in 14. haftasındaki zorlu Sivasspor müsabakasına çevrildi.

Antrenmanı ziyaret eden Malatyalı futbolseverler Sergen Yalçın'a kayısı ve üzerinde 'seninle başaracağız' yazılı çiçek verdiler.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan antrenmanı ziyaret eden Mustafa Işık isimli futbolsever Sergen Yalçın'a Malatya kayısısı ve üzerinde 'seninle başaracağız' yazılı çiçek verdi.

Işık, burada yaptığı açıklamada, "Bu hafta çok zorlu bir müsabakaya çıkacağız. Ancak biz takımımıza sonuna kadar güveniyoruz. Bu sezon oynanan futbol bizleri fazlasıyla memnun ediyor. Hocamızın da cezası sona erdi ve inşallah sahada olacak. Bu anlamda Sivasspor maçında iyi bir takım izleyeceğimiz düşüncesindeyim. Buradan bütün Malatyalılara bu maça gelmeleri çağrısında bulunuyorum. Gelin şu maçta tribünleri tamamen dolduralım" dedi.

Yalçın, idmanı ziyaret taraftarlara teşekkür ederek güvenlerine layık olmaya çalışacaklarını söyledi.

Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:15 Kaynak: İHA
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