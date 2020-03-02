Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi! - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi!

41 dakika önce

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzca yapılan toplantı sonucunda teknik direktörümüz Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." ifadesi kullanıldı.

Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi!, System.String[]

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzca yapılan toplantı sonucunda teknik direktörümüz Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." ifadesi kullanıldı.


BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırmasının ardından anlaştığı Özdeş yönetiminde çıktığı 5 maçta mağlup oldu.


Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:05 
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