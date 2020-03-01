Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı siyahlı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yönetim kurulumuzca yapılan toplantı sonucunda Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız."

Kemal Özdeş, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un başında çıktığı 5 maçta 5 mağlubiyet almıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kemal Özdeş'in arşiv görüntüleri


Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:30 Kaynak: DHA
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