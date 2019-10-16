Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'da Konya hazırlıkları sürüyor
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da Konya hazırlıkları sürüyor

Yeni Malatyaspor'da Konya hazırlıkları sürüyor

1 saat önce

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 8'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı İttifak Holding Konyaspor hazırlıklarına devam etti.

Yeni Malatyaspor'da Konya hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 8'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı İttifak Holding Konyaspor hazırlıklarına devam etti.

Ligin 7'nci haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u 5-1 yenen BtcTurk Yeni Malatyaspor, bu hafta İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 10 puan toplayan sarı- siyahlılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Nurettin Soykan Tesisleri'nde çalışmalarına devam etti. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, teknik ve taktik antrenman yaptı. İdmana milli takımlarına giden futbolculardan Issam Chebake, Farnolle ve Chaalali katılmazken, Trabzonspor maçında sakatlanan Gökhan Töre antrenmanda yer aldı, Mina ise takımdan ayrı düz koşuyla idmanı tamamladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, antrenman öncesinde futbolcularla idman sahasında 7 dakika süren bir toplantı yaptı. Yalçın, lige verilen milli arada Medipol Başakşehir ile İstanbul'da oynadıkları hazırlık karşılaşmasında takımın performansından memnun olduğunu futbolculara iletti. Önlerinde 4 karşılaşmanın olduğunu anımsatan Yalçın, bu 4 karşılaşmanın 3'ünü deplasmanda 1'ini ise içeride oynayacaklarını kaydetti. İttifak Holding Konyaspor ile zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını dile getiren Yalçın, "Sizlerden yüzde yüzünüzü vermenizi istiyorum. İki gün ağır idman yapacağız. Sizlerden 6 kilometrelik bir koşu mesafesi istiyorum. Bakacağız, eğer 5 kilometre olursa bunu ekstra çalışmayla 6'ya taşıyacağız. Çalışmalarda herkesin yüzde yüzünü vermesini istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İdmandan görüntüler

Futbolcuların çalışması

Sergen Yalçın'dan detay

İdman ortasında toplantı

Genel ve detay görüntüler


Yeni Malatyaspor, İttifak Holding, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:36 Kaynak: DHA
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