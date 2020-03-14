Yeni Malatyaspor'da, koronavirüse karşı önlem - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da, koronavirüse karşı önlem - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'da, koronavirüse karşı önlem

7 saat önce

Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda HES Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan BtcTurk Yeni Malatyaspor'da sarı- siyahlı futbolcuları taşıyan takım otobüsü, Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

Yeni Malatyaspor'da, koronavirüse karşı önlem, System.String[]

Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda HES Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan BtcTurk Yeni Malatyaspor'da sarı- siyahlı futbolcuları taşıyan takım otobüsü, Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Yarın deplasmanda oynayacağımız Kayserispor maçı için yola çıkmadan önce kafile otobüsümüz Büyükşehir Belediyemiz tarafından dezenfekte edildi. Her zaman yanımızda olan Büyükşehir Belediyemize teşekkürlerimizi sunuyoruz" denildi.


Yeni Malatyaspor, Kayserispor, HES, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:02 Kaynak: DHA
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