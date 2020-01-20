Yeni Malatyaspor'da kupa mesaisi başladı - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor'da kupa mesaisi başladı

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında Perşembe günü seyircisi önünde Sivasspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarına başladı.

Yeni Malatyaspor'da kupa mesaisi başladı, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında Perşembe günü seyircisi önünde Sivasspor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarına başladı.


İkinci yarının ilk maçında deplasmanda Başakşehir'e 4-1 mağlup olarak taraftarını üzen sarı kırmızılılarda gözler kupa maçına çevrildi.


Nurettin Soykan Tesisleri'nde Sportif Direktör Ali Ravcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı kırmızılı takım yenileme çalışması yaptı.


4-0'ın rövanşında Sivasspor ile karşılaşacak Malatya temsilcisinde Ali Ravcı'nın ligdeki Trabzonspor müsabakasını düşünerek yedek ağırlıklı bir kadroyu sahaya süreceği tahmin ediliyor.


Yeni Malatyaspor'da kupa maçı hazırlıkları yarın yapılacak antrenmanla devam edecek. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:37 Kaynak: İHA
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