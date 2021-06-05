Yeni Malatyaspor'un olağan mali genel kurul toplantısı 12 Haziran'a ertelendi

Yeni Malatyaspor'un bugün yapılması planlanan yıllık olağan mali genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 12 Haziran'a ertelendi.
Sarı-siyahlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bugün Nurettin Soykan Tesisleri Altyapı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilmesi planlanan 2020-2021 yılı yıllık olağan mali genel kurul toplantımız yeterli çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle ertelenmiştir. Kongremiz, 12 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da çoğunluk aranmaksızın Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılacaktır." denildi.
Kaynak: AA
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