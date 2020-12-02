Yeni Malatyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İmamoğlu suikast hazırlığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil