Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
İdman, kısa pas ile taktik çalışmalarıyla tamamlandı.
Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Yeni Malatyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor