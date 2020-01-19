Yeni Malatyaspor'da Medipol Başakşehir yenilgisi moralleri bozdu - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da Medipol Başakşehir yenilgisi moralleri bozdu - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'da Medipol Başakşehir yenilgisi moralleri bozdu

6 saat önce

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, deplasmanda Medipol Başakşehir'e 4-1 mağlup olmanın kendilerini üzdüğünü belirtti.

Yeni Malatyaspor'da Medipol Başakşehir yenilgisi moralleri bozdu, System.String[]

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, deplasmanda Medipol Başakşehir'e 4-1 mağlup olmanın kendilerini üzdüğünü belirtti.

Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir'e karşı rakip sahada kötü bir oyun sergilediklerini dile getirdi.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını ancak bireysel hatadan ilk golü yediklerini anlatan Çelikel, "İlk golden sonra oyunun akışını lehimize çeviremedik. Medipol Başakşehir her geldiğini attı. Rakibi engelleyemedik ve karşılaşmanın ilk yarısını 4-0 geride tamamladık. İkinci yarı toparlandık, gol de bulduk ancak gerisini getiremedik. Kötü bir maçtı. Mağlup olduğumuz için üzgünüz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu maçı unutup önlerine bakacaklarını vurgulayan Çelikel, şunları kaydetti:

"Takımla ilgili şu an yolunda olmayan bazı şeyler var ama inşallah bunun üstesinden geleceğiz. Önümüzde Trabzonspor maçı var. Trabzonspor maçıyla yükselişe geçmek istiyoruz. İyi bir takıma sahibiz ve kadromuza güveniyoruz. Eksiklerimiz de var, bunu biliyoruz. Transfer komitemiz tüm hızıyla çalışıyor. Kısa zamanda en az 2 transfer yapıp, eksiklerimizi tamamlamak istiyoruz. Bunu başaracak güçteyiz. Hiç kimse şüphe etmesin. Taraftarımız da biraz sabırlı olsun. İnşallah bu gidişata 'dur' deyip, yukarı doğru ivme yakalayacağız."

Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 05:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 6-0 yenerek ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı
Burak Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyonda hakemin devam kararı, siyah-beyazlıların tepkisini çekti Beşiktaş taraftarının tepki gösterdiği Fatih Aksoy konuştu: Biraz kırıldım ama yapacak bir şey yok Rıza Çalımbay: Beşiktaş'ta çalışmak ayrı bir durum ama Sivasspor'da sorumluluğum var

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 23:26:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Malatyaspor'da Medipol Başakşehir yenilgisi moralleri bozdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]