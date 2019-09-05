Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Haber

Yeni Malatyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

3 saat önce

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları, System.String[]

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-siyahlı takımın Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın dayanıklılık ve güç çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Öte yandan, Malatya ekibinin 3 günlük iznin ardından pazartesi günü MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına kentte devam edeceği öğrenildi.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Liverpool ve Juventus, Uğurcan Çakır'ı istiyor!
NEC Nijmegen, Ferdi'nin transfer taksidini ödemeyen Fenerbahçe'ye dava açıyor! A Milli Basketbol Takımımız, Çekya'ya 91-76 yenildi! Cafu'nun oğlu kalp krizinden hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 18:47:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]