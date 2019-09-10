Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor
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Yeni Malatyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor

1 saat önce

Sarı-siyahlı takım, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam etti.

Yeni Malatyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Sarı-siyahlı takım, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam etti.


Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından takım, taktik çalışması yaptı.


Antrenmana sakatlıkları devam eden Gökhan Töre ve Moryke Fofana ile milli takımlarına çağrılan Issam Chebake ve Teenage Hadebe katılmadı.


MKE Ankaragücü, Sergen Yalçın, Orduzu, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:05 
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