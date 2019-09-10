Yeni Malatyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor
1 saat önce
Sarı-siyahlı takım, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam etti.
Sarı-siyahlı takım, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam etti.
Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından takım, taktik çalışması yaptı.
Antrenmana sakatlıkları devam eden Gökhan Töre ve Moryke Fofana ile milli takımlarına çağrılan Issam Chebake ve Teenage Hadebe katılmadı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:05
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