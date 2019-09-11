Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Haber

Yeni Malatyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

1 saat önce

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında 15 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları, System.String[]

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında 15 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın basına açık bölümünde futbolcular, koşu ve ısınma hareketleri yaptı.

Sakatlıkları devam eden Gökhan Töre ve Moryke Fofana ile milli takımlarında bulunan Issam Chebake ve Teenage Hadebe antrenmana katılmadı.

Hafif sakatlığı bulunan Sakıb Aytaç ise takımdan ayrı koşu yaptı.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise takımın taktik çalıştığı bildirildi.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı
HDP binası önünde nöbet tutan Diyarbakırlı anneden Galatasaray'a çağrı! Atletico Madrid, Vedat Muriç için İstanbul'a geliyor! İngilizlerden Vedat Muriç'e büyük övgü!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 21:08:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]