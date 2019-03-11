Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'da Murat Akça ve Ertaç Özbir Kadro Dışı

Yeni Malatyaspor'da Murat Akça ve Ertaç Özbir Kadro Dışı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'da Murat Akça ve Ertaç Özbir, kadro dışı bırakıldı.

Yeni Malatyaspor'da Murat Akça ve Ertaç Özbir Kadro Dışı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'da Murat Akça ve Ertaç Özbir, kadro dışı bırakıldı.

Sarı-siyahlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz ve teknik heyetimizin bugün yapmış olduğu görüşme neticesinde, teknik heyetimizin vermiş olduğu rapor doğrultusunda profesyonel futbolcularımızdan Murat Akça ve Ertaç Özbir kadro dışı bırakılmıştır." ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 07:32 Kaynak: AA

Yeni Malatyaspor, Ertaç Özbir, Murat Akça, Spor
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