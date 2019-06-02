Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'da olağan genel kurula doğru
Son Dakika Spor Haber

Yeni Malatyaspor'da olağan genel kurula doğru

7 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'da gerçekleştirilecek seçimli olağan genel kurul, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 9 Haziran Pazar Günü tekrarlanacak.

Yeni Malatyaspor'da olağan genel kurula doğru, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'da gerçekleştirilecek seçimli olağan genel kurul, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 9 Haziran Pazar Günü tekrarlanacak.
Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesislerinde bugün yapılması gereken seçimli olağan genel kurul, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 9 Haziran Pazar günü saat 10.0'da Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda tekrarlanacak.
Evkur Yeni Malatyaspor'un resmi internet sitesinden yapılan duyuruya ise şu bilgilere yer veridi:
"2 Haziran 2019 (bugün) Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesislerimizde yapmayı planladığımız 4. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantımız yeterli çoğunluk sağlanmadığı için ertelenmiş olup, 2. toplantı yeterli çoğunluk aranmadan 9 haziran 2019 pazar günü saat 10.00'da Battalgazi Belediyesi konferans salonunda yapılacaktır."
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:42 Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İBB plajlarında sezon açılıyor 3 Haziran 2019'da gerçekleşecek olan İkizler Yeni Ayı, burçları nasıl etkileyecek? Irak'ın ithalatı durdurması yumurta fiyatını düşürdü Fenerbahçe'de Soldado dönemi bitti! Veda etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 14:49:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'da olağan genel kurula doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]