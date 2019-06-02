Yeni Malatyaspor'da olağan genel kurula doğru
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'da gerçekleştirilecek seçimli olağan genel kurul, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 9 Haziran Pazar Günü tekrarlanacak.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:42 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor
'da gerçekleştirilecek seçimli olağan genel kurul, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 9 Haziran Pazar Günü tekrarlanacak. Orduzu
Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesislerinde bugün yapılması gereken seçimli olağan genel kurul, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 9 Haziran Pazar günü saat 10.0'da Battalgazi
Belediyesi Konferans Salonu'nda tekrarlanacak.
Evkur Yeni Malatyaspor'un resmi internet sitesinden yapılan duyuruya ise şu bilgilere yer veridi:
"2 Haziran 2019 (bugün) Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesislerimizde yapmayı planladığımız 4. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantımız yeterli çoğunluk sağlanmadığı için ertelenmiş olup, 2. toplantı yeterli çoğunluk aranmadan 9 haziran 2019 pazar günü saat 10.00'da Battalgazi Belediyesi konferans salonunda yapılacaktır."
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