Yeni Malatyaspor'da olağan genel kurula doğru
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'da seçimli olağan genel kurulu 9 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:07 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor
'da seçimli olağan genel kurulu 9 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Battalgazi
Belediyesi Konferans Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak seçimli genel kurula mevcut başkan Adil Gevrek'in tek listeyle girmesi bekleniyor.
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Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılması planlanan seçimli olağan genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 9 Haziran Pazar gününe ertelenmişti.
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