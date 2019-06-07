Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'da olağan genel kurula doğru
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Yeni Malatyaspor'da olağan genel kurula doğru

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'da seçimli olağan genel kurulu 9 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

Yeni Malatyaspor'da olağan genel kurula doğru, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'da seçimli olağan genel kurulu 9 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.
Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak seçimli genel kurula mevcut başkan Adil Gevrek'in tek listeyle girmesi bekleniyor.
Sarı-siyahlı kulübün 2 Haziran'da Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılması planlanan seçimli olağan genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 9 Haziran Pazar gününe ertelenmişti.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:07 Kaynak: AA
Spor
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