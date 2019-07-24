Yeni Malatyaspor'da Olimpija Ljubljana maçı hazırlıkları
38 dakika önce
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda karşılaşacakları Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Yeni Malatyaspor Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 08:05 Kaynak: AA
, UEFA Avrupa
Ligi 2. eleme turunda karşılaşacakları Slovenya
temsilcisi Olimpija Ljubljana
maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Nurettin Soykan Tesislerinde sarı siyahlı takımın Teknik Direktörü Sergen Yalçın
, gözetiminde antrenman yapan futbolcular ısınma hareketleriyle antrenmana başladı.
Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açıldı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise takım taktik çalıştı.
İzinli olan Ghaylen Chaaleli ise antrenmana katılmadı.
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