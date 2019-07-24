Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'da Olimpija Ljubljana maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Haber

Yeni Malatyaspor'da Olimpija Ljubljana maçı hazırlıkları

38 dakika önce

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda karşılaşacakları Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda karşılaşacakları Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Nurettin Soykan Tesislerinde sarı siyahlı takımın Teknik Direktörü Sergen Yalçın, gözetiminde antrenman yapan futbolcular ısınma hareketleriyle antrenmana başladı.
Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açıldı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise takım taktik çalıştı.
İzinli olan Ghaylen Chaaleli ise antrenmana katılmadı.
Yeni Malatyaspor'da Olimpija Ljubljana maçı hazırlıkları
Yeni Malatyaspor, Ljubljana, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 08:05 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Altın yükselişini sürdürüyor! İşte güncel fiyatlar Türkiye, Avrupa'da alkolün en pahalı olduğu ikinci ülke Süleyman Soylu'dan kaçak göçmen çalıştıran yerlere operasyon uyarısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 20:44:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'da Olimpija Ljubljana maçı hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]