Yeni Malatyaspor'da Olimpija Ljubljana maçı hazırlıkları
1 saat önce
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarın oynayacağı Olimpija Ljubljana maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Yeni Malatyaspor Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 08:36 Kaynak: AA
, UEFA Avrupa
Ligi 2. eleme turunda yarın oynayacağı Olimpija Ljubljana
maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Nurettin Soykan Tesisleri'nde sarı-siyahlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın
, gözetiminde antrenman yapan futbolcular ısınma hareketleriyle antrenmana başladı.
Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açıldı.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise takımın taktik çalıştığı bildirildi. İzinli olan Ghaylen Chaaleli ise antrenmana katılmadı.
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