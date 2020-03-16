Yeni Malatyaspor'da önlenemez düşüş sürüyor - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor'da önlenemez düşüş sürüyor

6 saat önce

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, deplasmanda Kayserispor'a 2-1 yenilerek düşme hattına ortak oldu.

Yeni Malatyaspor'da önlenemez düşüş sürüyor, System.String[]

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, deplasmanda Kayserispor'a 2-1 yenilerek düşme hattına ortak oldu.


Süper Lig'in ilk yarısını 24 puanla 8. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, hızlı bir düşüş sürecinin ardından 26. hafta sonunda düşme hattına ortak oldu. Büyük bir çöküş yaşayan doğu ekibi, kulüp tarihinin en başarısız sezonunu yaşıyor. Sarı-kırmızılılar arka arkaya 11 maçta galip gelemeyerek kötü gidişatına son veremedi. Malatya temsilcisi, ligin 15. haftasındaki Beşiktaş galibiyetinin ardından çıktığı 11 maçta 9 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Oynadığı son 17 maçtan 1 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet elde ederek tarihinin en kötü istatistiğine imza atan sarı-kırmızılılar, ligin ilk yarısında görev yapan Sergen Yalçın ile elde edilen 24 puanın üzerine sadece 1 puan ekleyebildi. Puan tablosunda 25 puanla 15. sırada yer alan Yeni Malatyaspor'un kötü gidişatı istatistiklere de yansıdı. Hikmet Karaman'ın takımı, 11 haftada rakip ağlara 6 gol bırakırken, kalesinde ise 17 gol gördü.


Yeni Malatyaspor ligdeki son galibiyetini 15. haftada deplasmanda Beşiktaş'a karşı 2-0'lık skorla almıştı. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:10 Kaynak: İHA
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YORUMLAR (1)
  • ali: kaleci yok kaleci,oyuncularda saçma oynuyorlar bakarak,görerek oynamıyorlar,pas iyi atamıyorlar... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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