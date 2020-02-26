Yeni Malatyaspor'da Özdeş'i futbolcuları istifadan vazgeçirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da Özdeş'i futbolcuları istifadan vazgeçirdi - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'da Özdeş'i futbolcuları istifadan vazgeçirdi

6 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Antalyaspor'a yenilerek taraftarını üzen Yeni Malatyaspor'da maç sonrası istifası yönetim tarafından kabul edilmeyen Teknik Direktör Kemal Özdeş'in göreve devam etme kararının arkasında futbolcuların olduğu ifade edildi.

Yeni Malatyaspor'da Özdeş'i futbolcuları istifadan vazgeçirdi, System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Antalyaspor'a yenilerek taraftarını üzen Yeni Malatyaspor'da maç sonrası istifası yönetim tarafından kabul edilmeyen Teknik Direktör Kemal Özdeş'in göreve devam etme kararının arkasında futbolcuların olduğu ifade edildi.


Antalyaspor yenilgisi sonrası önce futbolcularıyla vedalaşıp, daha sonrasında ise basının karşısına çıkıp, "Bu takım iyi bir takım, bu şehir güçlü bir şehir, güçlü bir camia. Buradan ancak birlik ve beraberlikle çıkılabilir. Sonu ne olur onu bilmiyorum ama kendi adıma söylüyorum, takımım başarılı olacaksa tereddüt dahi etmem, hiçbir beklentim dahi olmadan akşam olmadan buradan ayrılırım. Böyle planlıyorum" ifadeleriyle ayrılık mesajı veren Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş'in bu kararından vazgeçmesinin arkasında futbolcuların 'Sorumluluk bizde, kal' baskısı olduğu öğrenildi.


Sarı-kırmızılı futbolcuların, soyunma odasında veda konuşması yapan hocalarına kararından vazgeçmesini, bütün sorumluluğun kendilerinde olduğunu ve tabloyu düzelteceklerini söyledikleri ifade edildi.


Futbolcuların daha sonra bu kararlarını yönetim kuruluna da ilettikleri ve yönetim kurulunun da bunun üzerine Özdeş'e, 'İstifayı kabul etmiyoruz' dediği öğrenildi.


Futbolcularının 'Bizimle kal, başarısızlığın sorumluluğunu alıyoruz' sözleriyle duygulu anlar yaşadığı öğrenilen Kemal Özdeş'in yönetim kurulunun da aynı yöndeki talebiyle ikna olarak, istifasından vazgeçtiği belirtildi. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:31 Kaynak: İHA
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