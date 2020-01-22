Yeni Malatyaspor'da Remi Walter imzayı attı - Son Dakika

Yeni Malatyaspor'da Remi Walter imzayı attı
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Yeni Malatyaspor Fransa 1. Lig takımlarından Nice'nin orta saha oyuncusu Remi Walter'i kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:10 Kaynak: İHA
Yeni Malatyaspor Fransa 1. Lig takımlarından Nice'nin orta saha oyuncusu Remi Walter'i kadrosuna kattı.
Yeni Malatyaspor'un Nice kulübünden transfer ettiği genç orta saha oyuncusu Remi Walter için imza töreni düzenlendi. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada,
"Fransa 1. Lig takımlarından Nice'de forma giyen, Remi Walter ile 1.5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Doğunun Parisi Malatya'ya hoş geldin Remi" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
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