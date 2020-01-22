Yeni Malatyaspor'da Remi Walter imzayı attı - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor'da Remi Walter imzayı attı

24 dakika önce

Yeni Malatyaspor Fransa 1. Lig takımlarından Nice'nin orta saha oyuncusu Remi Walter'i kadrosuna kattı.

Yeni Malatyaspor'da Remi Walter imzayı attı, System.String[]

Yeni Malatyaspor Fransa 1. Lig takımlarından Nice'nin orta saha oyuncusu Remi Walter'i kadrosuna kattı.

Yeni Malatyaspor'un Nice kulübünden transfer ettiği genç orta saha oyuncusu Remi Walter için imza töreni düzenlendi. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada,

"Fransa 1. Lig takımlarından Nice'de forma giyen, Remi Walter ile 1.5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Doğunun Parisi Malatya'ya hoş geldin Remi" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Yeni Malatyaspor, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:10 Kaynak: İHA
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