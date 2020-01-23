Yeni Malatyaspor'da Remi Walter sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor'da Remi Walter sağlık kontrolünden geçti

6 saat önce

Süper Lig temsilcisi BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Fransa 1'inci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nice'den transfer ettiği 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Remi Walter sağlık kontrolünden geçti.

Yeni Malatyaspor'da Remi Walter sağlık kontrolünden geçti, System.String[]

Süper Lig temsilcisi BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Fransa 1'inci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nice'den transfer ettiği 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Remi Walter sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-siyahlı takımın renklerine bağladığı Remi Walter, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan detaylı kan tetkikleri ile başlayan kontrollerde Walter, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.


Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:48 Kaynak: DHA
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