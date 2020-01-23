Yeni Malatyaspor'da Remi Walter sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da Remi Walter sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'da Remi Walter sağlık kontrolünden geçti

7 saat önce

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni transfer Remi Walter'ın Acıbadem Fulya Hastanesinde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Yeni Malatyaspor'da Remi Walter sağlık kontrolünden geçti, System.String[]

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni transfer Remi Walter'ın Acıbadem Fulya Hastanesinde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.


Açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan Remi Walter'ın ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle muayenelerinin tamamlandığı kaydedildi.

Acıbadem, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:04 
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