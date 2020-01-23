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Yeni Malatyaspor'da Remi Walter sağlık kontrolünden geçti
7 saat önce
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni transfer Remi Walter'ın Acıbadem Fulya Hastanesinde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni transfer Remi Walter'ın Acıbadem Fulya Hastanesinde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.
Açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan Remi Walter'ın ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle muayenelerinin tamamlandığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:04
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