Yeni Malatyaspor'da rota Türkiye Kupası
20.11.2020 16:05
Süper Lig'de haftayı oynamadan geçirecek olan Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Etimesgut hazırlıklarını sürdürüyor.
Süper Lig'de haftayı oynamadan geçirecek olan Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Etimesgut hazırlıklarını sürdürüyor.
Milli araya Denizlispor galibiyeti ile girerek moral depolayan Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 9. haftasını bay olarak geçirecek. Alanya kampının iptal olması ile Malatya Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde toplanan sarı-siyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda 25 Kasım Çarşamba günü karşılaşacağı Etimesgut maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Yeni Malatyaspor'da hedef kupada 4. turda Etimesgut Belediyespor'u da geçerek yola devam etmek.
(İHA)
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