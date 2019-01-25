Yeni Malatyaspor'da Sakatlardan İyi Haber
1 saat önce
Evkur Yeni Malatyaspor'da Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına İstanbul'da devam ediyor.
Evkur Yeni Malatyaspor
'da Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Fenerbahçe
ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına İstanbul
'da devam ediyor. Öte yandan Malatya ekibinde sakat olan futbolculardan iyi haber geldi.
Yeni Malatyaspor Ziraat Türkiye Kupası
'nda oynadığı Bodrumspor müsabakasının ardından geçtiği İstanbul'da Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor. İstanbul'da Medipol Başakşehir
'in tesislerinde hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılılarda sakat oyunculardan güzel haber geldi. Daha önce 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Adem Büyük
ve kampta sakatlanan Guilherme'nin Fenerbahçe maçı kadrosunda yer alacak olmaları teknik heyetin yüzünü güldürürken, burnundan operasyon geçiren Aleksic'in de oynamasına engel bir durumunun bulunmadığı öğrenildi. Murat Akça
ve Rahman Buğra Çağıran'ın durumlarının ise maç saatinde belli olacağı açıklandı.
Öte yandan Antalya
kampında sakatlanan Mustafa Akbaş
'ın tedavisinde sona gelindiği ve başarılı oyuncunun takımla çalışacaklara başladığı ifade edildi. Akbaş'ın Fenerbahçe maçı kadrosuna alınabileceği ifade edildi. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:38 Kaynak: İHA
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