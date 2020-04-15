Yeni Malatyaspor'da Sakıb Aytaç kötü sürecin nedenini açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni Malatyaspor'da Sakıb Aytaç kötü sürecin nedenini açıkladı - Son Dakika

Yeni Malatyaspor'da Sakıb Aytaç kötü sürecin nedenini açıkladı

16 dakika önce

Yeni Malatyaspor'un defans oyuncusu Sakıb Aytaç, takımın ikinci yarıda yaşadığı düşüşle ilgili yaptığı açıklamada, "Takımın temel taşları Jahovic ve Guilherme gidince bizi etkiledi.

Yeni Malatyaspor'da Sakıb Aytaç kötü sürecin nedenini açıkladı, System.String[]

Yeni Malatyaspor'un defans oyuncusu Sakıb Aytaç, takımın ikinci yarıda yaşadığı düşüşle ilgili yaptığı açıklamada, "Takımın temel taşları Jahovic ve Guilherme gidince bizi etkiledi. Sergen hocanın gidişi de bizi etkiledi. Çok çalışarak düzeltmek zorundayız. Ligin bitimine de az kaldı. Eğer böyle giderse Allah korusun kötü bir sonuç bizi bekleyebilir" dedi.

Yeni Malatyaspor'da Sakıb Aytaç takımın kötü sürecin nedenlerini açıkladı. Sakıb Aytaç, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında evinde bireysel çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Futboldan uzak kalmak ve sürekli evde olmak elbetteki sıkıcı. Tabi bir anda temponuz değişiyor. Tabi normalde maçlar, sezon başı ve devre arası kamplarıyla bambaşka bir tempomuz vardı. Günümüz çok yoğun geçiriyordu ama son bir aydır evimizdeyiz. Evimizde idman yapmaya çalışıyoruz ama ne kadar ihtiyaçlarımızı karşılayabiliriz buda soru işareti" şeklinde konuştu.

"HAVA ŞARTLARI OLDUKÇA ZOR OLACAK"

Sakıb, liglerin sıcak yaz aylarında oynanması halinde bu durumdan zorlanacaklarını kaydederek şunları söyledi:

"Eğer lig başlarsa hava şartları oldukça zor olacak. En azından başlamadan önce kamp geçireceğimizi umuyorum. Biz evde ne kadar antrenman yaparsak yapalım sağlıklı olmuyor. Vücudumuzun toparlanması için bir aylık kamp süreci gerekecek."

"SERGEN HOCANIN GİDİŞİ DE BİZİ ETKİLEDİ"

Yeni Malatyaspor'un ligin ikinci yarısında yaşadığı düşüşü giden futbolculara bağlayan 28 yaşındaki futbolcu, "Evet oynadığımız son 11 maçtır galip gelemedik. Takımın temel taşları Jahovic ve Guilherme gidince bizi etkiledi. Sergen hocanın gidişi de bizi etkiledi. Ama biz sahaya 11 kişi çıkıyoruz. O arkadaşlarımızın yerine oynayanlar da iyi futbolcular. Bu kötü sonuçları giden o iki arkadaşımıza bağlamamalıyız. Şu an bir hava kaybetmiş durumdayız. Bunu düzeltmek için çok uğraşıyoruz ama şu anlık olmuyor. Çok çalışarak düzeltmek zorundayız. Ligin bitimine de az kaldı. Eğer böyle giderse Allah korusun kötü bir sonuç bizi bekleyebilir, bunu da hiçbirimiz istemez" diye konuştu.

(Mehmet Türel/İHA)

Yeni Malatyaspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 09:05 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Neymar'ın annesinin sevgilisi Tiago Ramos'un, daha önceki sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
Galatasaray'ın istediği Nazım Sangare'nin transferine Antalyaspor'dan yeşil ışık 9 aylık hamile olan Alex Morgan'ın yaptığı antrenman, görenleri şaşkına çevirdi Jose Sosa: Fenerbahçe'yi reddedip, Trabzonspor'a gittim Koronavirüsü yenen Fellaini taburcu edildi Geleceğin yıldızı olarak görülen Ilija Jurkovic, futbolu bırakıp yeraltı dünyasına girdi Yasaktan kaçmak için plakasını değiştiren Yu Hanchao, Guangzhou Evergrande'den kovuldu Çin'den ezber bozan koronavirüs açıklaması: Sosyal mesafe en az 4 metre olmalı İnfaz kanununun yasalaşmasıyla birlikte 90 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı infaz yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi İletişim Başkanı Altun'un avukatından "Boğaz'da kaçak var" haberlerine tepki: İddialar hakikat dışı Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi ABD'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Koronavirüs ile mücadelede kilit bir aktör Boşanma aşamasındaki koca, eşini ve kadın avukatı tabancayla ağır yaraladı
Yasaktan kaçmak için plakasını değiştiren Yu Hanchao, Guangzhou Evergrande'den kovuldu Yasaktan kaçmak için plakasını değiştiren Yu Hanchao, Guangzhou Evergrande'den kovuldu         
09:02
Çin'den ezber bozan koronavirüs açıklaması: Sosyal mesafe en az 4 metre olmalı Çin'den ezber bozan koronavirüs açıklaması: Sosyal mesafe en az 4 metre olmalı         
09:00
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusuna yanıt verdi         
08:56
Lazio, Vedat Muriqi için 20 milyonluk teklifle İstanbul'a geliyor Lazio, Vedat Muriqi için 20 milyonluk teklifle İstanbul'a geliyor         
08:48
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Kimseyi zorla tutmuyoruz Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Kimseyi zorla tutmuyoruz         
08:41
Son Dakika: Koronavirüste vaka sayısı 2 milyonu aştı Son Dakika: Koronavirüste vaka sayısı 2 milyonu aştı         
08:32
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 163. bölümü yayınlandı! Hızır'ın en yakın adamı Hurşit öldürüldü Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 163. bölümü yayınlandı! Hızır'ın en yakın adamı Hurşit öldürüldü         
07:38
İnfaz kanununun yasalaşmasıyla birlikte 90 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor İnfaz kanununun yasalaşmasıyla birlikte 90 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor         
05:49
Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı         
03:34
ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu askıya aldı ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu askıya aldı         
01:58
ABD'li uzmandan kritik uyarı: Koronavirüs salgınından korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız ABD'li uzmandan kritik uyarı: Koronavirüs salgınından korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız         
01:04
Frank de Boer: Keşke koronavirüs olsaydım Frank de Boer: Keşke koronavirüs olsaydım         
00:59
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı infaz yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı infaz yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi         
00:35
Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı yeni dönemin ayrıntılarını paylaştı Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı yeni dönemin ayrıntılarını paylaştı         
00:31
Karantinada olan oyuncu Mine Tugay'ın yeni paylaşımı hayranlarından tam not aldı Karantinada olan oyuncu Mine Tugay'ın yeni paylaşımı hayranlarından tam not aldı         
00:15
İletişim Başkanı Altun'un avukatından İletişim Başkanı Altun'un avukatından "Boğaz'da kaçak var" haberlerine tepki: İddialar hakikat dışı         
00:05
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçti         
23:58
ABD'de koronavirüsten sonra yeni tehlike! Büyük kentler lağım farelerinin istilasına uğrayabilir ABD'de koronavirüsten sonra yeni tehlike! Büyük kentler lağım farelerinin istilasına uğrayabilir         
23:54
Instagram'da 2 milyon takipçiye ulaşan Aslıhan Güner, sevenlerine teşekkür etti Instagram'da 2 milyon takipçiye ulaşan Aslıhan Güner, sevenlerine teşekkür etti         
23:30
Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü         
23:29
Ali Koç, Nazım için Antalyaspor Başkanı ile prensip anlaşmasına vardı Ali Koç, Nazım için Antalyaspor Başkanı ile prensip anlaşmasına vardı         
23:22
Çinliler akıllanmıyor! Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'daki hayvan pazarları yeniden açıldı Çinliler akıllanmıyor! Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'daki hayvan pazarları yeniden açıldı         
22:51
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı         
22:50
Leeds United, Larin için 6 milyon euroyu gözden çıkardı Leeds United, Larin için 6 milyon euroyu gözden çıkardı         
22:50
ABD'de koronavirüs nedeniyle komaya giren kadın doğum yaptı ABD'de koronavirüs nedeniyle komaya giren kadın doğum yaptı         
22:24
İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi         
22:21
ABD'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Koronavirüs ile mücadelede kilit bir aktör ABD'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Koronavirüs ile mücadelede kilit bir aktör         
22:04
Milli Eğitim Bakanı lise öğrencilerine müjdeyi verdi: Uluslararası sertifika alabileceksiniz Milli Eğitim Bakanı lise öğrencilerine müjdeyi verdi: Uluslararası sertifika alabileceksiniz         
21:47
Geleceğin yıldızı olarak görülen Ilija Jurkovic, futbolu bırakıp yeraltı dünyasına girdi Geleceğin yıldızı olarak görülen Ilija Jurkovic, futbolu bırakıp yeraltı dünyasına girdi         
21:33
Babası ile tartışan kişiye ateş açtı, hem babasını hem de husumetlisini vurdu Babası ile tartışan kişiye ateş açtı, hem babasını hem de husumetlisini vurdu         
21:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2020 09:22:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Malatyaspor'da Sakıb Aytaç kötü sürecin nedenini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]